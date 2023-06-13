«Интер» достиг соглашения с де Вреем о продлении контракта
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«Интер» готовится объявить о продлении контракта с защитником команды Стефаном де Вреем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, официально о продлении соглашения будет объявлено в эту пятницу, 16 июня. Нидерландский футболист подпишет двухлетний контракт. К «Интеру» де Врей присоединился в 2018 году, перейдя из «Лацио». Стефан — воспитанник «Фейеноорда», за этот клуб он играл на протяжении пяти лет.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Стефан де Врей принял участие в 27 матчах в рамках итальянского первенства и забил один гол. В составе «Интера» нидерландский защитник становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Кубок страны и Суперкубок. Со сборной Нидерландов Стефан ездил на чемпионат мира – 2014.
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