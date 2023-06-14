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Названа сумма отступных за хавбека «Фенербахче» Арду Гюлера

Названа сумма отступных за хавбека «Фенербахче» Арду Гюлера
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Сумма отступных за 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арда Гюлера составит € 17,5 млн без учёта налогов и солидарных выплат, сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Согласно условиям соглашения игрока с его нынешним клубом такая сумма выплачивается, если он отыграет за команду 1500 минут за сезон, и эта опция была активирована.

На приобретение перспективного хавбека нацелены многие европейские клубы, в частности «Ньюкасл Юнайтед», «Барселона» и «Аякс». В минувшем сезоне Арда Гюлер провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах и забил семь гол, завоевав с командой Кубок Турции. В сезоне – 2021/2022 на счету хавбека были 24 игры и семь забитых мячей. Также он дважды стал вице-чемпионом Турции.

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