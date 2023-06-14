Клюйверт: хотел играть в «Реале» или «Барселоне», но ко мне пришла другая сторона футбола

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт вспомнил о переходе в итальянский клуб.

«Когда я переходил в «Рому», мне было всего 19 лет, и я думал, что проведу там два года, а затем отправлюсь в мадридский «Реал». На деле всё вышло по-другому. Моей целью было перейти в «Реал» или «Барселону», а «Рому» я рассматривал как промежуточный этап, но, к сожалению, передо мной открылась другая сторона футбола», – приводит слова Клюйверта Italy24 со ссылкой на Ziggo Sport.

Напомним, Клюйверт перешёл в «Рому» летом 2018 года из нидерландского «Аякса». В сезоне-2021/2022 Клюйверт-младший играл в аренде во французской «Ницце», где провёл 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Сезоном ранее он также на правах аренды выступал в немецком клубе «РБ Лейпциг». С 2018 года Клюйверт вызывается в сборную Нидерландов. В сезоне-2022/23 Клюйверт выступал на правах аренды за «Валенсию».