Клюйверт: хотел играть в «Реале» или «Барселоне», но ко мне пришла другая сторона футбола

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт вспомнил о переходе в итальянский клуб.
«Когда я переходил в «Рому», мне было всего 19 лет, и я думал, что проведу там два года, а затем отправлюсь в мадридский «Реал». На деле всё вышло по-другому. Моей целью было перейти в «Реал» или «Барселону», а «Рому» я рассматривал как промежуточный этап, но, к сожалению, передо мной открылась другая сторона футбола», – приводит слова Клюйверта Italy24 со ссылкой на Ziggo Sport.
Напомним, Клюйверт перешёл в «Рому» летом 2018 года из нидерландского «Аякса». В сезоне-2021/2022 Клюйверт-младший играл в аренде во французской «Ницце», где провёл 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Сезоном ранее он также на правах аренды выступал в немецком клубе «РБ Лейпциг». С 2018 года Клюйверт вызывается в сборную Нидерландов. В сезоне-2022/23 Клюйверт выступал на правах аренды за «Валенсию».
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