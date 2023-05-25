Хулиганы проникли в дом Джастина Клюйверта и избили его девушку

Прошлой ночью неизвестные люди в капюшонах напали на дом вингера испанской «Валенсии» Джастина Клюйверта и избили его девушку. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, инцидент произошёл поздно вечером в среду, 24 мая. В этот момент Клюйверта не было дома из-за выездного матча 36-го тура Ла Лиги с «Мальоркой».
Хулиганы проникли в дом, когда девушка Клюйверта возвращалась домой после прогулки с собакой. Они избили партнёршу футболиста и ограбили дом на общую сумму в € 200 тыс. в виде драгоценностей и часов.
Нападение заняло не больше пяти минут. Девушка Клюйверта находится в стабильном состоянии, она получила лёгкие травмы.
Футболист останется на Мальорке, чтобы принять участие в матче с местной командой. Матч между «Мальоркой» и «Валенсий» состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 20:30 мск.
- 25 мая 2023
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