Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич принял решение по своему будущему в сборной Хорватии

Лука Модрич принял решение по своему будущему в сборной Хорватии
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о грядущей Лиге наций и своей карьере.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Всё это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в её составе.

Матч против Нидерландов будет тяжёлым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своём поле. К счастью, нас поддержат много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своём будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

Материалы по теме
Нидерланды — Хорватия. Модрич доставит хлопот Рональду Куману
Нидерланды — Хорватия. Модрич доставит хлопот Рональду Куману
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023