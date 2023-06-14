Лука Модрич принял решение по своему будущему в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о грядущей Лиге наций и своей карьере.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Всё это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в её составе.

Матч против Нидерландов будет тяжёлым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своём поле. К счастью, нас поддержат много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своём будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.