Защитник Нидерландов ван Дейк поделился ожиданиями от матча с Хорватией в Лиге наций

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Примерно десять наших ребят уже выступали в финальной стадии Лиги наций, поэтому они понимают, что играют за трофей. Думаю, это помогает поддерживать высокий уровень энергии.

Наверное, лишь после того, как мы проиграли в финале 2019 года Португалии, в полной мере осознали, что должны были лучше настроиться как команда и более внимательно отнестись к делу. Но то был первый розыгрыш, сейчас у нас есть этот настрой. Я по-настоящему хочу взять этот трофей. Но пока не думаю о нём. У нас будет очень сложный матч с Хорватией. Эту команду тяжело обыграть, что они не раз уже доказывали в последние годы.

Настроение в команде очень хорошее. У нас были напряжённые тренировки. На мой взгляд, все готовы. Это полуфинал, и мы все хотим показать, на что способны в своей стране. Надеюсь, вместе со многими нашими болельщиками.

Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать нам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжёлой работы, качественного футбола, а также немного удачи», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

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Видео: Лига наций. Нидерланды — Бельгия. 1:0, Вирджил ван Дейк

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