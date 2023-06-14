Педриньо подал иск против «Сан-Паулу» с просьбой отменить расторжение контракта

Бразильский нападающий Педро Габриэл (Педриньо) подал трудовой иск против «Сан-Паулу» с просьбой отменить расторжение контракта по уважительной причине. Об этом сообщил Globo.
Напомним, в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция приняла её заявление. Позднее «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим, который арендован у московского «Локомотива». Причиной расторжения контракта могло стать полученное подтверждение угроз от футболиста бывшей девушке в личной переписке.
Адвокаты Педриньо, согласно сообщению, утверждают, что клуб не проводил никаких расследований и не ждал завершения процесса для принятия такого решения. Из-за этого они подали иск с просьбой отменить расторжение контракта.
- 14 июня 2023
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