Защитник Нидерландов Думфрис: с Хорватией будет отличный матч, но мы должны победить

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Хорватии. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.
«Конечно, я очень хорошо знаю двух парней из сборной Хорватии — Ивана Перишича и Марцело Брозовича. После жеребьёвки мы пообщались, особенно с Иваном, потому что с ним мы хорошие товарищи и, возможно, будем играть друг против друга на одном фланге. Так что это будет особенный матч. Но наша цель — выйти в финал.
У Хорватии фантастическая команда с отличными игроками. Они всегда хорошо выступают на крупных турнирах. На последнем чемпионате мира они заняли третье место. Очень сложный соперник. Мы всё ещё в процессе построения команды, но в любом случае у нас тоже очень талантливый состав с множеством индивидуально сильных футболистов, которые могут сыграть решающую роль в матче. Это будет отличный матч, но мы должны победить.
Матч в Роттердаме? Безусловно, это что-то особенное для меня. Не в обиду Амстердаму, но на стадионе «Де Кёйп» отличная атмосфера», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.
- 14 июня 2023
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