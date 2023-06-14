Нападающий «Ман Юнайтед» Рашфорд — о требле «Ман Сити»: таков футбол. Поздравляю их
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоёванным по итогам сезона-2022/2023 треблом.
«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая постоянно показывает лучший футбол, выигрывает больше всего трофеев. Они взяли три, это хорошо для них. Мы просто двинемся дальше, и только от «Ман Сити» зависит, смогут ли они сохранить эти трофеи.
Наша же задача — догнать их. Я их поздравляю. Это футбол. Здесь нет ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад – они неизменно были лучшими командами, поэтому и брали трофеи», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.
«Манчестер Сити» по итогам сезона-2022/2023 выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
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