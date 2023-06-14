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Личка: мой представитель Николаев сейчас занимается общением с «Динамо» и «Оренбургом»

Личка: мой представитель Николаев сейчас занимается общением с «Динамо» и «Оренбургом»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что его представитель ведёт переговоры с московским «Динамо».

«Динамо» и «Оренбург» сейчас работают между собой, поэтому я не хочу ничего комментировать. Этим в том числе занимается мой представитель Анатолий Николаев», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня стало известно, что представители московского «Динамо» обратились в «Оренбург» по поводу Марцела Лички. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в сезоне-2022/2023 заняла седьмое место, набрав 46 очков по итогам 30 проведённых матчей.

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