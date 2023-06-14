Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Нидерландов Думфрис рассказал об особенной надписи на стене своей спальни

Игрок сборной Нидерландов Думфрис рассказал об особенной надписи на стене своей спальни
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис рассказал об особенной надписи на стене своей спальни.

«Это правда, что там было написано: «Я буду играть за сборную Нидерландов». У меня всегда была твёрдая уверенность, что я этого добьюсь. Это было не мечтой, а целью. И вместе с этим ты начинаешь планировать свой путь тщательнее. Смотришь, в чём нужно прибавить и в каком направлении нужно двигаться, чтобы было легче. Но я всегда был фанатом сборной Нидерландов и знал, что однажды стану её частью.

Что ещё я там написал? Много чего. Особенно те шаги, которые мне нужно было сделать в моей карьере. Определённые клубы… Всё пошло не совсем так, как я наметил, но моим конечным пунктом было то, что я написал на той стене», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Защитник Нидерландов Думфрис: с Хорватией будет отличный матч, но мы должны победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023