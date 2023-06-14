Игрок сборной Нидерландов Думфрис рассказал об особенной надписи на стене своей спальни

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис рассказал об особенной надписи на стене своей спальни.

«Это правда, что там было написано: «Я буду играть за сборную Нидерландов». У меня всегда была твёрдая уверенность, что я этого добьюсь. Это было не мечтой, а целью. И вместе с этим ты начинаешь планировать свой путь тщательнее. Смотришь, в чём нужно прибавить и в каком направлении нужно двигаться, чтобы было легче. Но я всегда был фанатом сборной Нидерландов и знал, что однажды стану её частью.

Что ещё я там написал? Много чего. Особенно те шаги, которые мне нужно было сделать в моей карьере. Определённые клубы… Всё пошло не совсем так, как я наметил, но моим конечным пунктом было то, что я написал на той стене», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.