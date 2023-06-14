Андрей Червиченко: кандидатура Лички в «Динамо» выглядит логичной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время может стать наставником московского «Динамо».
«Судя по тому, как играл «Оренбург», кандидатура Лички выглядит логичной. Ведь Федотов тоже работал в «Оренбурге», а потом в «Сочи» и ЦСКА. Видите, как всё поступательно. Так и здесь. Надо смотреть на тренера, когда он работает со средним составом или даже ниже среднего. Если он из него может выжимать всё, то можно брать для работы с ребятами посерьёзнее. Здесь всё выглядит логично.
Последний шанс для руководства «Динамо»? Там ситуация такая, что сам себя вряд ли уволишь. Они с собой договорятся», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 июня 2023
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