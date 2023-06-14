Шамиль Газизов: Мележиков — нормальный управленец

Экс генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход действующего генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.
«Ничего не хочу желать Мележикову. Он приходил ко мне, когда-то я нанимал его на работу. Нормальный человек, исполнительный, больше ничего не хочу говорить. Потеряется ли он в футбольной среде после ухода из «Спартака»? Я не знаю, где он себя видит, в футболе или нет. Но он нормальный управленец.
Удивило ли меня решение «Спартака» уволить Мележикова? Я не знаю, как там в «Спартаке» дела обстоят, кто руководит и какие у них дальнейшие движения. Это не в моей компетенции. Но я знаю Мележикова и ничего плохого про него сказать не могу», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков покидает структуру красно-белых. Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.
- 14 июня 2023
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:28
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
18:07
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:08
-
17:05