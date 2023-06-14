Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов стал игроком «Сочи»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов перебрался в «Сочи». Клубы согласовали все детали трансфера.

«Футбольный клуб «Сочи» выкупил права на защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Воспитанник академии «быков» сыграл за основную команду в 36 матчах и отметился двумя голами.

Добро пожаловать в команду!» – сообщает пресс-служба «барсов».

При этом «Краснодар» сохранил за собой первоочередное право обратного выкупа игрока.

Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для 21-летнего центрального защитника в составе краснодарского клуба. Ранее появилась информация, что Литвиновым также интересовался португальский клуб «Боавишта».