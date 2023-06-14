Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов стал игроком «Сочи»
Поделиться
Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов перебрался в «Сочи». Клубы согласовали все детали трансфера.
«Футбольный клуб «Сочи» выкупил права на защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Воспитанник академии «быков» сыграл за основную команду в 36 матчах и отметился двумя голами.
Добро пожаловать в команду!» – сообщает пресс-служба «барсов».
При этом «Краснодар» сохранил за собой первоочередное право обратного выкупа игрока.
Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для 21-летнего центрального защитника в составе краснодарского клуба. Ранее появилась информация, что Литвиновым также интересовался португальский клуб «Боавишта».
Комментарии
- 14 июня 2023
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:28
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
18:07
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:08
-
17:05
Партнерский контент