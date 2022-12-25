Источник: защитник «Краснодара» Литвинов вошел в сферу интересов «Боавишты»
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Португальский клуб «Боавишта» заинтересовался футболистом «Краснодара» Вячеславом Литвиновым, сообщает Metaratings.
По информации источника, при этом трансфер 21-летнего центрального защитника в ближайшее время маловероятен из-за высокой для португальцев выкупной стоимости.
Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для игрока в составе краснодарского клуба. В РПЛ в нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В Фонбет Кубке России на счету Литвинова шесть матчей, в которых он забил два гола.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.
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