Источник: защитник «Краснодара» Литвинов вошел в сферу интересов «Боавишты»

Португальский клуб «Боавишта» заинтересовался футболистом «Краснодара» Вячеславом Литвиновым, сообщает Metaratings.



По информации источника, при этом трансфер 21-летнего центрального защитника в ближайшее время маловероятен из-за высокой для португальцев выкупной стоимости.



Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для игрока в составе краснодарского клуба. В РПЛ в нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В Фонбет Кубке России на счету Литвинова шесть матчей, в которых он забил два гола.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.