Руслан Нигматуллин: Личка — шикарный вариант для «Динамо». Команда сильно прибавит при нём

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал потенциальное назначение Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

«Личка отлично проявил себя в «Оренбурге». При нём команда значительно прогрессировала. Думаю, что это шикарный вариант для «Динамо». Большой плюс для москвичей, что Личка уже адаптирован к чемпионату России. Он прекрасно знает, как взаимодействовать со всеми футболистами. Личка свободно разговаривает по-русски, а это огромный плюс для команды. Последние два тренера были иностранцами: возможно, проблема как раз в этом. Думаю, что «Динамо» сильно с ним прибавит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 14 июня, стало известно, что представители московского «Динамо» обратились в «Оренбург» по поводу Марцела Лички. Главный тренер «Оренбурга» подтвердил, что его представитель ведёт переговоры с московским клубом.

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в сезоне-2022/2023 заняла седьмое место, набрав 46 очков.