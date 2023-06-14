«Ференцварош» подпишет контракт с игроком сборной Туниса

Игрок сборной Туниса Мохамед Бен Ромдане (25 матчей, один гол) выбрал «Ференцварош» для продолжения карьеры, сообщает Foot Mercato.
У 23-летнего полузащитника закончился контракт с его родным клубом «Эсперанс Тунис». В услугах Бен Ромдане был заинтересован ряд французских клубов, включая «Лилль», «Лорьян» и «Монпелье», но хавбек решил присоединиться к чемпиону Венгрии «Ференцварошу», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов. Сообщается, что игроку предложили одну из самых высоких зарплат в клубе и внушительный подписной бонус.
По информации французского издания, тунисец принял решение после консультаций со своим партнёром по сборной Аиссой Лайдуни, который выступал за «Ференцварош» с 2020 по 2023 год, прежде чем присоединиться к берлинскому «Униону». Кроме того, выбор Бен Ромдане был обусловлен потенциальной возможностью попробовать свои силы в Лиге чемпионов – чемпион Венгрии получил право на участие в квалификации турнира.
Бен Ромдане, входивший в состав сборной на чемпионате мира в Катаре, признан третьим лучшим игроком Туниса в 2023 году агентством Tunis Afrique Presse (TAP) после Аиссы Лайдуни («Унион») и Эйе Скири («Кёльн»).
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