Источник: Акбашев перешёл в «Ростов»

Нападающий «Факела» Роман Акбашев перешёл в «Ростов», сообщает Metaratings.
По информации источника, контракт игрока с воронежским клубом истёк и он на правах свободного агента заключил соглашение с командой Валерия Карпина. Таким образом, 31-летний форвард стал первым новичком «Ростова» в это межсезонье.
Сообщается, что контракт Акбашева с ростовчанами будет рассчитан на два года.
В сезоне-2022/2023 на счету Акбашева 34 матча за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Он стал вторым бомбардиром воронежского клуба и помог команде сохранить место в РПЛ на следующий сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.
Ранее сообщалось о решении форварда Али Соу не возвращаться в «Ростов».
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