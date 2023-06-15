Аке: Хорватия доминировала после перерыва

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке подвёл итоги полуфинала Лиги наций против Хорватии (2:4 в дополнительное время).

«Было сложно. В первом тайме мы действовали очень хорошо, создавали моменты и много владели мячом, но во втором соперник вернулся в игру, прижал нас и после этого мы уже не контролировали ход встречи. После перерыва соперники доминировали в игре. Они владели мячом и создавали себе пространство, из-за чего оттеснили нас назад. У нас действительно не было ответа на это. Только после их второго гола мы снова начали давить.

По сравнению с матчем с Францией во время прошлых выступлений сборных, мы играли намного лучше. Больше контролировали мяч, особенно в первом тайме. И теперь мы с нетерпением ждем отборочных матчей на Евро в новом сезоне», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аке.

18 июня Нидерланды проведут матч за третье место с проигравшим в полуфинале Испания — Италия.