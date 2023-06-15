Куман объяснил, почему сборная Нидерландов проиграла Хорватии в полуфинале Лиги наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги наций со сборной Хорватии (2:4).

«Я был очень доволен первым таймом, но чувствовал, что второй тайм мы начали плохо. Полузащита сборной Хорватии стала управлять игрой, и это осложняло нам задачу, особенно после пенальти. Тогда вы могли увидеть, что хорватская команда долгое время играет вместе. Мы сделали всё, что могли. Мы давили на них всякий раз, когда могли, но временами проявляли небрежность. Они более уверенно контролировали мяч. И в этом для меня была разница на протяжении всего матча», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Хорватии встретится с победителем пары Испания — Италия.