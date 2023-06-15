Альваро Мората: всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о грядущем матче со сборной Италии в Лиге наций.
«Люди не понимают, но это просто футбол, это спорт. Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа.
У моих сыновей итальянская кровь по материнской линии, и они хотят поддерживать отца, но люди говорят им, что они итальянцы и должны болеть за Италию. Моя жена хочет, чтобы победила Испания, потому что я играю за эту команду.
В профессиональном плане я сильно вырос там. У меня там много друзей. В моей семье есть итальянцы. Будет здорово сыграть с Италией в полуфинале и в то же время непросто», – приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.
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