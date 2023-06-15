Лукаку хочет получать € 90 млн в год в Саудовской Аравии. Ему предложили € 20 млн

Стали известны финансовые запросы нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку для перехода в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации журналиста, Лукаку хотел бы получать в новом клубе около € 90 млн в год, однако «Аль-Хиляль» предложил ему контракт с зарплатой € 20 млн. Саудовский клуб уже был готов начать переговоры о трансфере с «Челси», однако теперь может рассмотреть другие кандидатуры для усиления позиции нападающего.

30-летний Лукаку прошедший сезон провёл в аренде в миланском «Интере». За «нерадзурри» бельгийский нападающий сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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