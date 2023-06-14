Ромелу Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром»

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может перейти в «Аль-Наср».

Как сообщает Goal, Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры клубом. Форвард получил предложение с зарплатой € 25 млн евро за сезон. Саудовская команда предлагает соглашение на два года.

Отмечается, что Лукаку уже провёл первый раунд переговоров с «Аль-Насром». Условия устраивают бельгийца, но у него есть контракт с «Челси» до 2026 года. Лондонский клуб планирует выручить за трансфер игрока не менее € 50 млн.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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