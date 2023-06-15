«Ман Сити» хочет получить 17-летнего таланта «ПСЖ». В нём заинтересован Гвардиола

«Манчестер Сити» хочет получить от французского «ПСЖ» полузащитника Уоррена Заир-Эмери в качестве компенсации за атакующего хавбека Бернарду Силву. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Силва — одна из главных целей «ПСЖ» на летнем трансферном рынке, однако «Сити» не хочет продавать португальца и запрашивает за него более € 70 млн. Парижский клуб предлагал «горожанам» нескольких игроков в обмен на Силву, однако команда Хосепа Гвардиолы заинтересована только в Заир-Эмери. Каталонский тренер впечатлён молодым французским футболистом и хотел бы его заполучить, но «ПСЖ» не настроен продавать его.

17-летний Заир-Эмери сыграл 31 матч за «ПСЖ» в прошедшем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами.

28-летний Силва забил семь голов и сделал восемь голевых пасов в 55 матчах за «Манчестер Сити».

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