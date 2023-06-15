«Факел» объявил об уходе Акбашева

Нападающий Роман Акбашев покинул расположение воронежского «Факела», информирует клубная пресс-служба. «Факел» поблагодарил Акбашева за игру и пожелал ему удачи.
«Роман Акбашев покидает наш клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за нашу команду с 2020 года, перейдя в «Факел» из «Нефтехимика». Спасибо за всё, Рома! За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» — написала пресс-служба «Факела» в клубном телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщали, что Акбашев станет игроком «Ростова» в летнее трансферное окно.
В сезоне-2022/2023 на счету Акбашева 34 матча за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Он стал вторым бомбардиром воронежского клуба и помог команде сохранить место в РПЛ на следующий сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.
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