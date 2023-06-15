Чалов, Кучаев, Медина и Мойзес играли в Суперфинале Кубка России с травмами

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что ряд футболистов основного состава красно-синих играл в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.) с различными повреждениями.
«У Медины травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл, начиная с седьмой минуты Суперфинала. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая. Тут важно добавить, что как минимум половина команды — герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойзес отыграл финал с серьёзным повреждением боковой связки, Чалов с больной задней, да и Баха с Кучаевым играли по сути на одной ноге. Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всех-таки подвести к матчу», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
Обыграв «Краснодар», ЦСКА выиграл свой первый трофей с 2018 года. Армейцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля в матче за Суперкубок России.
- 15 июня 2023
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