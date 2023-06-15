Губернатор Ростовской области: представить «Ростов» без Карпина? Карпин был, есть и будет
Поделиться
Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о главном тренере ФК «Ростов» Валерии Карпине.
«Команда задачу решила, но немного не хватило до медалей. Я точно знаю, что при определённых условиях команда не должна стоять на месте. Мы будем решать определённый набор вопросов — не так давно общались с президентом клуба. Договорились, что примерно 20-го числа вернёмся к этой теме, чтобы конкретизировать задачи, связанные со следующим сезоном.
Могу ли представить «Ростов» без Карпина? А Карпина нет, что ли? Карпин был и есть. Значит, и будет», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2023
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:27
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:39
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:11
-
14:08
-
14:05
-
13:52
Партнерский контент