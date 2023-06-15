Губернатор Ростовской области: представить «Ростов» без Карпина? Карпин был, есть и будет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказался о главном тренере ФК «Ростов» Валерии Карпине.

«Команда задачу решила, но немного не хватило до медалей. Я точно знаю, что при определённых условиях команда не должна стоять на месте. Мы будем решать определённый набор вопросов — не так давно общались с президентом клуба. Договорились, что примерно 20-го числа вернёмся к этой теме, чтобы конкретизировать задачи, связанные со следующим сезоном.

Могу ли представить «Ростов» без Карпина? А Карпина нет, что ли? Карпин был и есть. Значит, и будет», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах.