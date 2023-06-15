Ондуа: рад за ЦСКА и за Чалова. У клуба неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Гаэль Ондуа, который сейчас выступает за «Ганновер 96», высказался о победе армейцев в Суперфинале Кубка России. Он наблюдал матч ЦСКА с «Краснодаром» вживую.

«Много людей в историческом для болельщиков месте – в «Лужниках». Футбол – это же праздник, и на финале я видел как раз праздничное настроение, много улыбающихся людей. Финал, серия пенальти, концерт Басты – мне понравилось.

Рад за свой бывший клуб, за каждого игрока, за тренерский штаб. Связь активно поддерживаю с Федей Чаловым, причём не только с самим Федей, но и с его дружной семьёй. Рад, что он забил в этой игре и помог команде завоевать кубок. Вообще все молодцы: как молодые игроки, так и такие опытные, как Акинфеев. С Игорем я также в своё время тренировался. Это огромный профи! Его спасения в финале – лишь дополнительное об этом напоминание.

Даже молодых игроков ЦСКА можно назвать опытными. Думаю, у клуба неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ и быть успешным в Кубке. А то, что ЦСКА борется за трофеи на регулярной основе – так было всегда. Как и «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Теперь к таким клубам можно добавить «Ростов» и «Краснодар», — цитирует Ондуа Metaratings.ru.