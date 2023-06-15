Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем: когда отец рассказал мне об интересе «Реала», моё сердце выскочило из груди

Беллингем: когда отец рассказал мне об интересе «Реала», моё сердце выскочило из груди
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об эмоциях, которые он и его родители испытали после его перехода в испанский клуб.

«В какой момент я узнал об интересе «Реала»? Я всегда был осведомлён об этом, но когда мой отец сказал мне это, моё сердце выскочило из груди. Не знаю, как описать мои эмоции. Это было неожиданно, это необыкновенное чувство.

Когда я перешёл в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 19-летний Беллингем играл за «Боруссию» Дортмунд. «Реал» заплатил за него € 103 млн.

Материалы по теме
Беллингем: «Реал» — величайший клуб в мире. Я выбрал его не из-за денег
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023