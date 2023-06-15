Беллингем: когда отец рассказал мне об интересе «Реала», моё сердце выскочило из груди

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об эмоциях, которые он и его родители испытали после его перехода в испанский клуб.

«В какой момент я узнал об интересе «Реала»? Я всегда был осведомлён об этом, но когда мой отец сказал мне это, моё сердце выскочило из груди. Не знаю, как описать мои эмоции. Это было неожиданно, это необыкновенное чувство.

Когда я перешёл в «Реал», мои родители плакали, а они плачут очень редко. Для них это особенный момент. Это очень много значит для них. Уважение «Реала» к моей семье было невероятным во время всего процесса перехода», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 19-летний Беллингем играл за «Боруссию» Дортмунд. «Реал» заплатил за него € 103 млн.