«Ужас». Кавазашвили — о порвавшем крестообразные связки защитнике «Спартака» Тавареше

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что защитник красно-белых Томаш Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Сообщалось, что игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.

«Какой ужас. Из всех приглашённых легионеров «Спартака» как раз Тавареш — один из лучших. Очень сожалею, что он получил такую травму. Парень умеет играть: знает, когда надо выдвигаться вперёд, а когда — страховать. Он достоин того, чтобы играть в «Спартаке», а его травма — неожиданность», — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что травмированного Тавареша в молодёжной сборной Португалии заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.