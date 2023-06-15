«Ужас». Кавазашвили — о порвавшем крестообразные связки защитнике «Спартака» Тавареше

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что защитник красно-белых Томаш Тавареш получил серьёзную травму в расположении сборной Португалии U21. Сообщалось, что игрок разорвал крестообразную связку колена и пропустит молодёжный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.
«Какой ужас. Из всех приглашённых легионеров «Спартака» как раз Тавареш — один из лучших. Очень сожалею, что он получил такую травму. Парень умеет играть: знает, когда надо выдвигаться вперёд, а когда — страховать. Он достоин того, чтобы играть в «Спартаке», а его травма — неожиданность», — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее стало известно, что травмированного Тавареша в молодёжной сборной Португалии заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.
- 15 июня 2023
-
17:46
-
17:42
-
17:35
-
17:32
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27