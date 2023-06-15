«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» Мэддисона и Барнса за € 58 млн суммарно

«Лестер» отказался продавать «Тоттенхэму» своих полузащитников Джеймса Мэддисона и Харви Барнса за € 58 млн суммарно, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «шпоры» решили воспользоваться вылетом «Лестера» из АПЛ и сэкономить на подписании сразу двух футболистов. Однако итоговая сумма за игроков в размере € 58 млн не устроила «лис».
Отмечается, что «Лестер» в прошлом году надеялся выручить € 70 млн с продажи каждого из полузащитников. Помимо «Тоттенхэма», к Мэддисону и Барнсу также проявляет интерес «Ньюкасл».
В сезоне-2022/2023 на счету Мэддисона 32 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Барнс провёл 40 игр и сумел забить 13 мячей, а также оформил три ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» ближе к подписанию Мэддисона, нежели «Тоттенхэм».
- 15 июня 2023
-
17:46
-
17:42
-
17:35
-
17:32
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:29
-
15:27