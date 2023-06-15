«Наполи» выкупил Симеоне у «Вероны»

«Наполи» выкупил у «Вероны» 27-летнего нападающего Джованни Симеоне, сообщает Calcio Napoli 1926.
По информации источника, сумма сделки составит € 12 млн. Руководство «партенопейцев» посчитало целесообразным продолжение сотрудничества с аргентинским форвардом и одобрило выкуп футболиста, который был предусмотрен арендным соглашением.
Напомним, Симеоне выступал за «Наполи» с августа прошлого года на правах аренды. В сезоне-2022/2023 на счету аргентинского форварда 33 матча за неаполитанцев во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о желании неаполитанского клуба сохранить в команде своего лидера атак — Виктора Осимхена.
- 15 июня 2023
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