Аленичев: уже планировал, как поздравлю Моуринью с победой в Лиге Европы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о финале Лиге Европы-2022/2023, в котором «Рома» уступила «Севилье» в серии пенальти, а также порассуждал о будущем главного тренера римлян Жозе Моуринью.
«Болел ли я за «Рому» в финале Лиги Европы? Конечно, переживал. Жалко, что римляне проиграли, но «Севилья» выиграла закономерно. Потому что футбол римлян в последнее время мне не очень нравился. Он слишком закрытый, прагматичный и не совсем зрелищный. Поэтому победу заслужила более зрелищная и комбинационная «Севилья». Жалко Моуринью, я уже за день‑два планировал ему, как обычно, написать и поздравить с победой. Но, к сожалению, не сложилось.
Жозе доказал, что ещё в состоянии выигрывать европейские трофеи с разными клубами. Думаю, мы можем увидеть его в большой команде. Хоть он и сказал, что останется в «Роме», но не исключено, что перейдёт в тот же «ПСЖ» или другой топ‑клуб. Его мечта, я предполагаю, завершить свою карьеру главным тренером сборной Португалии. Это вполне реально», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, Аленичев выступал за «Порту» под руководством Моуринью с 2002 по 2004 год. Бывший полузащитник завоевал с португальской командой Лигу чемпионов в сезоне-2003/2004. Также Аленичев играл в составе «Ромы» с 1998 по 2000 год.
Ранее легенда «Спартака» высказался о работе тренера Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».
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