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Стали известны составы на ретроматч сборной России и «Зенита»

Стали известны составы сборной России и «Зенита» на ретроматч «Лига Ставок Лига Легенд», который состоится в четверг, 15 июня, в Санкт‑Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдёт в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и будет приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Начало ретроматча — в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

Сборная России: Габулов, Шишкин, Колодин, Янбаев, Алдонин, Каряка, Семшов, Аленичев, Билялетдинов, Титов, Кириченко.

Запасные: Саенко, Мостовой, Самедов, Быстров.

«Зенит»: Малафеев, Игонин, Вьештица, Жирков, Широков, Зырянов, Денисов, Цветков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.

Запасные: Бородин, Власов, Астафьев, Радимов, Лобов, Коноплёв, Горшков.