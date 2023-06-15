Шалимов: думал, что в Суперфинале Кубка России сыграет Сафонов

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Финал в Москве, но всё равно шансы были 50 на 50, а мячом будет больше владеть «Краснодар» — но для ЦСКА это не составляет проблем. Армейцы спокойно себя чувствуют под таким давлением, перестраиваются достаточно спокойно.

Я думал, что в состав попадёт Сафонов. Уверен на 100 процентов, что без мнения Сергея Галицкого не обошлось — сейчас объясню, что имею ввиду. Галицкий не приемлет логики «сделал замену на чутьё», «я так вижу», все решения должны иметь свою логику, необходима аргументация.

Как вижу логику тут — Матвей неуверенно отыграл матчи последней трети чемпионата, были ошибки, и это приводило к пропущенным голам. Дали отдохнуть две игры, поставили Агкацева, он проявил себя хорошо. Потом снова поставили Матвея в матче с «Ахматом», он допустил серьёзную ошибку — возможно, именно из-за желания показать, что он в порядке, уверен в себе, не дёргается.

То, что Матвей заслужил этот финал своей карьерой — это не аргументация в данном случае. Логика с Агкацевым была потвёрже, он очень уверенно отыграл 2 игры, просто супер», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».