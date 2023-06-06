Шалимов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» в межсезонье

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал о том, какую работу стоит проделать «Спартаку» в межсезонье.
«Сейчас говорят, что нужен опорный. На мой взгляд, нет — есть Литвинов и качества есть у Мартинса. На мой взгляд, нужен центральный защитник, левоногий левый защитник, «десятка», левоногий правый нападающий. Необходима хорошая работа «на выход». Но это на мой взгляд. Есть вопрос времени — до начала сборов три недели, до старта сезона полтора месяца, во времени клуб ограничен. Если сильных кандидатов не будет, нужно совершенствовать то, что есть, и развивать этот состав, а усиление перенести на зиму», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, по итогам сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на третье месте, записав в свой актив 54 очка. Победителем турнира стал «Зенит», набрав 70 очков.
- 6 июня 2023
-
03:41
-
03:31
-
03:14
-
03:06
-
02:56
-
02:44
-
02:21
-
01:58
-
01:51
-
01:43
-
01:41
-
01:25
-
00:59
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:12
-
00:12
-
00:04
- 5 июня 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:29
-
23:26
-
23:20
-
23:12
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:35