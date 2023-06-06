Шалимов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» в межсезонье

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал о том, какую работу стоит проделать «Спартаку» в межсезонье.

«Сейчас говорят, что нужен опорный. На мой взгляд, нет — есть Литвинов и качества есть у Мартинса. На мой взгляд, нужен центральный защитник, левоногий левый защитник, «десятка», левоногий правый нападающий. Необходима хорошая работа «на выход». Но это на мой взгляд. Есть вопрос времени — до начала сборов три недели, до старта сезона полтора месяца, во времени клуб ограничен. Если сильных кандидатов не будет, нужно совершенствовать то, что есть, и развивать этот состав, а усиление перенести на зиму», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на третье месте, записав в свой актив 54 очка. Победителем турнира стал «Зенит», набрав 70 очков.