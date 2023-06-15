Шалимов – о Суперфинале Кубка: сыграл опыт Акинфеева, у которого было много таких серий

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Сыграл опыт Акинфеева, у которого было много таких серий. Но, конечно, безобразный удар Олусегуна, очень был виден мандраж.
Установившаяся с годами мода на удары паненкой, на удары низом, когда до последнего ждут движения вратаря — до добра это не доводит. В прошлое уходят, на мой взгляд, самые простые удары, когда у вратаря нет шансов — когда бьющий заранее выбирает угол и бьёт туда сильно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.
- 15 июня 2023
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