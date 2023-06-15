Юрий Сёмин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива», «Мордовии» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался насчёт нового формата проведения Фонбет Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.

Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них — «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023 стал московский ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).