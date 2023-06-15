Юрий Сёмин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива», «Мордовии» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался насчёт нового формата проведения Фонбет Кубка России.
«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошёл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всё-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.
Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них — «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023 стал московский ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).
- 15 июня 2023
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:29
-
18:16