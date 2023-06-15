Кечинов: Кубок стал немного не по формату. Нужно, чтобы смысл был в игре на выбывание

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о новом регламенте Кубка России, введённом в сезоне-2022/2023.

«Сам по себе Кубок России стал немного не по формату. Мы все понимаем, что Кубок — это игра на выбывание. В новой же схеме команда может проигрывать по несколько раз, но всё равно продолжать свой путь.

Надо вернуть то, что достойно названия «Кубок». Нужно, чтобы смысл был именно в игре на выбывание», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионом Кубка России прошедшего сезона стал московский ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (основное время матча завершилось со счётом 1:1, армейцы выиграли по пенальти 6:5, лучшим игроком матча стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба).