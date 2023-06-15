Дюков: «Лужники» — главная арена страны, но в регионах люди ждут финал Кубка России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков порассуждал о том, на каких стадионах страны лучше всего проводить важные матчи.

«Безусловно, наша главная арена — «Лужники». Было бы правильно, чтобы на ней проходили большие матчи, в том числе финал Кубка России. С другой стороны, у нас много построенных арен к чемпионату мира-2018. Ведь в регионах люди ждут большие матчи и тоже хотели бы проводить там финал Кубка России.

Если вы спрашиваете моё мнение, то у меня нет однозначной позиции. Не готов уверенно сказать, что все матчи надо проводить в «Лужниках» или наоборот. Это требует обсуждения, данное решение должен принять исполком, посоветовавшись с руководителями клубов», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, последние два года финал Кубка России проходил в Москве на стадионе «Лужники».