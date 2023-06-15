Медведев: почему в ретроматче не было серии пенальти? «Зенит» пожалел сборную России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему в ретроматче команды не стали исполнять серию пенальти.

«В «Зените» лучшие пенальтисты. Пожалели сборную России», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Основное время ретроматча между сборной России и «Зенитом» завершилось вничью со счётом 1:1. На гол Евгения Алдонина в футболке национальной команды ответил форвард сине-бело-голубых Павел Погребняк.

По завершении игры команды должны были бить пенальти, однако отказались от послематчевой серии. Игра проходила в рамках спортивной программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге и была посвящена победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.