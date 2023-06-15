«Челси» находится в поиске замены титульному спонсору Three UK

Лондонский «Челси» находится в активном поиске замены нынешнему титульному спонсору — мобильному оператору Three UK. Об этом сообщает Sport Business.

По информации источника, «Челси» ведёт переговоры с беттинговой платформой Stake. Компания является главным претендентом на заключение спонсорского контракта с лондонцами. Stake предлагает «Челси» около € 46 млн в год. Отметим, что начиная с сезона-2026/2027 в АПЛ будет запрещена реклама букмекеров на футболках.

Сообщается, что ещё один кандидат — крупнейшая немецкая страховая компания Allianz — предлагала «аристократам» € 23 млн за сезон. «Челси» также был близок к заключению соглашения с одной из криптокомпаний (€ 50 млн в год), однако сделка сорвалась.

Напомним, соглашение с Three UK приносило «Челси» € 46 млн в год.