Родри признали лучшим игроком матча второй раз за неделю

Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес признан лучшим игроком матча с Италией в полуфинале Лиги наций, который завершился победой испанцев со счётом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. 26-летний хавбек, представляющий «Манчестер Сити», провёл на поле все 90 минут и сделал 96% точных передач.
«Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке», — говорится в сообщении УЕФА.
Фото: Getty Images
Сборная Испании вышла в финал соревнования, который состоится в воскресенье, 18 июня. Решающая встреча начнётся в 21:45 мск. Соперником «Фурии Рохи» в финале станет сборная Хорватии, которая в среду, 14 июня, обыграла Нидерланды со счётом 4:2 (ОТ).
Меньше недели назад полузащитника признали лучшим игроком финала, а также лучшим игроком всего сезона Лиги чемпионов.
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