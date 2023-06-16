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Родри признали лучшим игроком матча второй раз за неделю

Родри признали лучшим игроком матча второй раз за неделю
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес признан лучшим игроком матча с Италией в полуфинале Лиги наций, который завершился победой испанцев со счётом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. 26-летний хавбек, представляющий «Манчестер Сити», провёл на поле все 90 минут и сделал 96% точных передач.

«Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке», — говорится в сообщении УЕФА.

Фото: Getty Images

Сборная Испании вышла в финал соревнования, который состоится в воскресенье, 18 июня. Решающая встреча начнётся в 21:45 мск. Соперником «Фурии Рохи» в финале станет сборная Хорватии, которая в среду, 14 июня, обыграла Нидерланды со счётом 4:2 (ОТ).

Меньше недели назад полузащитника признали лучшим игроком финала, а также лучшим игроком всего сезона Лиги чемпионов.

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