Лионель Месси опубликовал пост после исторического гола в матче со сборной Австралии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу команды в товарищеском матче с национальной командой Австралии. Встреча прошла в Пекине и завершилась победой аргентинец со счётом 2:0.

«Наслаждаюсь со сборной Аргентины. Большое спасибо всем фанатам в Китае за невероятную поддержку, которую вы всегда нам оказываете!!» — написал Месси в своей социальной сети.

Отметим, в матче с Австралией Месси забил самый быстрый гол в своей карьере. Для взятия ворот ему понадобилось 1 минута и 19 секунд после стартового свистка. Ранее лучшим показателем Месси был гол, забитый в ворота «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018, который был забит через 2 минуты и 7 секунд после начала матча.

Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт с национальной командой Индонезии 19 июня.

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Индонезии транслировался на Okko.