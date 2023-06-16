Пресс-атташе сборной Армении попросил журналиста не задавать Петракову вопросы об Украине

Пресс-атташе сборной Армении попросил не задавать главному тренеру национальной команды Александру Петракову вопросы по поводу Украины. 16 июня сборная Армении в Кардиффе встретится с Уэльсом в третьем туре квалификации чемпионата Европы.

Сперва журналист спросил у Петракова, какие эмоции он испытывает после возвращения в Кардифф, где сборная Украины под руководством Петракова уступила Уэльсу в стыковом матче за выход на ЧМ-2022.

После этого журналист попробовал задать специалисту вопрос по поводу Украины, однако, пресс-атташе отметил, что сейчас Петраков является главным тренером сборной Армении и попросил не задавать вопросы по поводу Украины.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с 2021 по 2022 год. В январе 2023 года Петраков возглавил национальную команду Армении.