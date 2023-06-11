У Украины есть хорошие шансы, а вот хорватам нужно что-то менять.

Мудрик возьмёт на себя бремя лидерства, а Хорватии поможет опыт. Кто выйдет на Евро-2024?

Концовку очень сложного и насыщенного футбольного сезона в Европе венчают летние матчи национальных команд. 53 сборных продолжают борьбу за 23 путёвки на Евро-2024 в Германии. 20 из них забронируют за собой первые и вторые команды каждой группы. Ещё три счастливчика определятся в стыковых матчах по итогам Лиги наций.

Группа C. Украина даст бой Италии

По итогам двух туров в группе C Англия уверенно возглавила турнирную таблицу после побед над Италией (2:1) и Украиной (2:0). При этом своеобразный реванш у «лазурных» за поражение в финале прошлого чемпионата Евро состоялся на поле соперника – в Неаполе. Похоже, Англия всерьёз готовится в очередной раз пройти квалификацию без единого поражения.

После провала в отборе на Евро-2008 Англия выиграла все квалификации, в которых участвовала, уступив только в трёх матчах. Неудивительно, что после победы над Италией коэффициент на лидерство Англии в группе C упал до скромных 1.25. А вот за второе место рискует разгореться нешуточная борьба.

Италия после поражения от Англии выместила своё огорчение в матче с Мальтой, но победа вышла скромной – 2:0. Для сравнения, также переживающая процесс омоложения сборная Северной Македонии обыграла мальтийцев чуть менее уверенно — 2:1.

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Командой, которая способна отправить Италию в стыковые матчи Лиги наций, может стать Украина. Местная федерация футбола наконец определилась с кандидатурой нового главного тренера, и им стал Сергей Ребров. Специалисту, известному своей работой с киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем», повезло с календарём. Ближайшие два матча украинцы проведут с Северной Македонией и Мальтой – командами, сопоставимым по силе.

В осенних матчах в состав вернутся Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, которые по различным причинам не сыграют в ближайших встречах. А пока бремя лидера команды возьмёт на себя Михаил Мудрик из «Челси».

Ставка 1: Украина выйдет из группы за 3.20.

Группа D. Модрич и компания победят за счёт опыта

В июньских матчах группы D не примет участия Хорватия. Команда Златко Далича будет занята в финальных играх Лиги наций. В первых двух турах «пламенные» набрали четыре очка, хотя заслуживали все шесть. В первом домашнем матче хорваты упустили победу над Уэльсом, пропустив мяч на 90+3-й минуте. Уэльс благодаря победе над Латвией делит с Хорватией первое место в группе – у обеих команд по четыре очка. Однако Хорватия закономерно считается фаворитом на победу в группе. Коэффициент на это составляет 1.72.

Единственной проблемой хорватов является возрастной состав. Карьеру в сборной решили не заканчивать такие футболисты, как Лука Модрич из «Реала», Иван Перишич из «Тоттенхэма» и финалист Лиги чемпионов Марсело Брозович из «Интера». Однако когда возраст половины стартового состава команды превышает 30 лет, это может сказаться на дистанции. На то, что Хорватия не выиграет группу, принимают ставки с коэффициентом 2.12.

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В отличие от «пламенных», тренерский штаб Уэльса проводит омоложение состава. Карьеру закончили Крис Гантер, Джо Аллен и Джонатан Уильямс, а Гарет Бэйл повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на гольфе. Уэльс за счёт своего характера смог отобрать очки у Хорватии в первом матче квалификации. Однако домашняя встреча с Латвией оставила много вопросов. Сборная победила, но не так уверенно, как хотелось бы — 1:0.

Турки выросли

За счёт этого шансы на прямую путёвку в Евро-2024 возрастают у Турции. Команда немецкого специалиста Штефана Кунца пока не может похвастаться убедительными результатами – уступила Хорватии (0:2) и победила Армению (2:1). На большинство вопросов ответит домашний матч с Уэльсом 19 июня. В этой встрече у турок, помимо фактора домашнего стадиона, будет очень неожиданное преимущество.

Чемпионат страны закончился в Турции позже, чем в большинстве европейских лиг, а значит, футболисты будут находиться в лучшем тонусе. К тому же в составе турок выступают два финалиста еврокубков – защитник Зеки Челик из «Ромы» и Хакан Чалханоглу из «Интера».

Для сравнения – лидерами сборной Уэльса являются стареющий Аарон Рэмси из «Ниццы» и Бен Дэвис из «Тоттенхэма». При этом в составе «драконов» нет ни одного игрока, пробившегося в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. Таким образом, предположим, что Турция по итогам отборочной группы окажется сильнее.

Ставка: Уэльс не выйдет из группы D за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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