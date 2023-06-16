Андрей Шевченко высказался об игре Эрлинга Холанда

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Что мне нравится в Холанде, так это то, что он всегда одержим голами, его движение в штрафной площади просто потрясающе. Его физические качества очень помогают. Он большой и сильный. Холанд всегда действует на острие, всегда готов в штрафной, он очень хорошо читает ситуацию. Норвежец всегда в хорошей позиции, его левая нога очень впечатляет. Я бы выделил мышление форварда», — приводит слова Шевченко Goal.
Напомним, Холанд в составе «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Форвард выступает за «горожан» с 2022 года. Контрактное соглашение норвежца с клубо рассчитано до 2027 года.
В прошлом сезоне форвард провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал 9 результативных передач.
Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»
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