Месси: думаю, если бы сборная Аргентины не выиграла ЧМ, меня бы больше тут не было

Лионель Месси заявил, что вероятнее всего завершил бы карьеру в сборной Аргентины, если бы команда не смогла выиграть ЧМ-2022.
«Мне очень понравился чемпионат мира, потому что я знал, что он может стать последним, и, честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, меня бы больше не было в национальной сборной. По крайней мере, я должен был попытаться. Не может быть, чтобы я выиграл всё на клубном и личном уровне, и если бы я не сделал этого со сборной, это было бы так, словно чего-то не хватает. Сегодня, будучи чемпионом мира, я не могу покинуть сборную и должен наслаждаться всем этим, но в то же время, когда я наслаждаюсь этим, у меня огромное спокойствие», — приводит слова Месси Ole.
Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции.
Товарищеский матч между сборными Аргентины и Индонезии транслировался на Okko.
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