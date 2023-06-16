Родри: завоевать кубок – самое важное для сборной Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о победе над сборной Италии в матче полуфинала Лиги наций.
«Мы очень и очень хорошо начали матч. Затем пропустили с пенальти, но постоянно оказывали давление с тем, чтобы навязать свою игру. Италия, играя в пять защитников, эту задачу усложняла.
Да, моя заслуга в этом голе была. Нам всем нужно бить почаще — то же самое относится и ко мне самому. Я это сделал, и Хоселу преобразовал мой удар в гол.
Теперь самое важное для нас — завоевать этот кубок. Мы без призов уже очень давно, так что воскресным вечером перед нами откроется прекрасная возможность», – приводит слова Родри пресс-служба УЕФА.
Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия быстро сравняла счёт, добившись этого на 11-й минуте, когда форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом на 88-й минуте отметился нападающий Хоселу. Матч завершился поражением итальянцев со счётом 1:2.
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