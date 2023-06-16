Капитан «ПСЖ» Маркиньос сообщил о желании Мбаппе остаться в команде

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ситуацию по возможному уходу французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба.
«Каждое лето мы много говорим о Килиане, но это игрок «ПСЖ». И он хочет остаться. Посмотрим, что будет. Очень важно, чтобы Мбаппе остался, потому что у нас есть амбиции», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Отмечалось, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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